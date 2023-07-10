Лукашенко поздравил Мирзиёева с убедительной победой на президентских выборах

Белорусский лидер пожелал больших успехов и процветания Узбекистану

ТАШКЕНТ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с победой на выборах. Об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера в Telegram-канале.

"Состоялся телефонный разговор президентов Республики Узбекистан и Республики Беларусь. Александр Лукашенко искренне поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на президентских выборах, пожелав больших успехов и процветания Узбекистану", - говорится в сообщении.

Президентские выборы в Узбекистане состоялись 9 июля.