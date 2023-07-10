Столтенберг заявил, что НАТО обсуждает прием Украины без Плана действий для членства

Генсек альянса добавил, что этот вопрос вопрос не решен

ВИЛЬНЮС, 10 июля. /ТАСС/. Страны НАТО обсуждают возможность не обязывать Украину выполнить План действий для членства в альянсе, но это решение пока не принято. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед саммитом альянса в Вильнюсе.

"Страны НАТО обсуждают пакет предложений для Украины, которые снимут необходимость реализовывать План действий для членства в НАТО, эти предложения также включают создание Совета Украина - НАТО. Но пока никакого решения не принято, оно будет приниматься на саммите завтра, равно как и окончательные формулировки", - сказал Столтенберг, повторив, что вопрос о членстве Украины в НАТО будет иметь смысл только после завершения военного конфликта.