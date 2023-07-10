Депутат Бундестага заявила, что НАТО использует Украину как пешку в прокси-войне с Россией

Севим Дагделен отметила, что альянс ищет пешки, которыми при необходимости можно было бы пожертвовать для укрепления своих позиций

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. НАТО использует Украину в качестве пешки в прокси-войне с Россией. Такое мнение выразила депутат Бундестага (парламента ФРГ) от оппозиционной Левой партии Севим Дагделен в интервью агентству Xinhua, опубликованном в понедельник.

"Если представить этот конфликт [на Украине] как игру в шахматы, то НАТО ищет пешки, которыми при необходимости можно было бы пожертвовать для укрепления своих позиций", - сказала Дагделен. По ее словам, посредством поставок оружия и отправки военных советников на Украину альянс "ведет опосредованную войну против России". В этой связи разговоры о предоставлении Украине членства в НАТО в преддверии предстоящего саммита организации в Вильнюсе "вызывают сильную тревогу", поскольку могут привести к прямой войне между альянсом и РФ.

По ее мнению, НАТО "не является оборонным блоком", вопреки неустанным заверениям западных лидеров в обратном. Об этом говорит агрессивная политика альянса по наращиванию вооружений и чинимые им препятствия переговорным усилиям по урегулированию украинского кризиса, отметила Дагделен. Этот блок пытается "одержать верх над ядерной державой сочетанием военной силы и полномасштабной экономической войны", добавила она.

Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что вступление Украины в НАТО пока исключено, поскольку это втянуло бы страны альянса в состояние вооруженного конфликта с Россией.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал, что "двери альянса остаются открыты". Он также сообщил, что НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине, которая должна реализовываться вне зависимости от хода конфликта с Россией.