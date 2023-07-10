Глава МИД Италии назвал создание Совета НАТО - Украина правильным шагом в настоящий момент

Антонио Таяни отметил, что важно действовать так, чтобы способствовать достижению мира

РИМ, 10 июля. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что считает правильным выбором создание Совета НАТО - Украина, чтобы подготовить почву для приема страны в альянс. По его мнению, оно может произойти только после завершения конфликта с Россией.

"Я думаю, что это правильный выбор начать с Совета НАТО - Украина для подготовки почвы для будущего приема Киева, который обязательно должен будет войти в альянс после войны", - приводит слова министра в понедельник агентство ANSA.

"Это не значит, что не будет отведено должного внимания Украине или не будет сделано всего, чтобы обеспечить независимость и свободу этой страны. Но я думаю, что мы должны действовать так, чтобы и способствовать достижению мира", - добавил он.

11-12 июля в Вильнюсе состоится очередной саммит лидеров стран НАТО. Ранее сообщалось, что на нем может состоятся первое заседание Совета НАТО - Украина. На самом мероприятии в столице ожидается президент Украины Владимир Зеленский.