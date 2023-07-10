Си Цзиньпин отметил здоровую и стабильную динамику развития отношений Китая и России

Глава КНР также отметил, что "общественная основа для передающейся из поколения в поколение дружбы [между народами двух стран] стала крепче"

ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Отношения КНР и РФ благодаря совместным усилиям постоянно сохраняют здоровую и стабильную динамику развития. Об этом в понедельник заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Пекине.

"Благодаря совместным усилиям обеих сторон китайско-российские отношения постоянно сохраняют здоровую и стабильную динамику развития, сотрудничество в различных областях неуклонно развивается", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Глава КНР также отметил, что "общественная основа для передающейся из поколения в поколение дружбы [между народами двух стран] стала крепче".

Встреча Си Цзиньпина и Матвиенко прошлом в Доме народных собраний, расположенном на центральной пекинской площади Тяньаньмэнь.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко находится с визитом в Китае с 9 по 12 июля. Ранее она провела встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.