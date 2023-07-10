10 июля, 12:24

Суд на Украине оштрафовал и отстранил от должности мэра Ровно по обвинению в коррупции

По данным издания "Общественное. Новости", Александр Третьяк начислил премии и надбавки управляющей делами горисполкома Марии Корнейчук, которая оказала финансовую поддержку Третьяку во время предвыборной кампании

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Суд отстранил от должности на один год мэра города Ровно Александра Третьяка, признав его виновным в административном коррупционном правонарушении. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

По его данным, мэр начислил премии и надбавки управляющей делами горисполкома Марии Корнейчук, которая оказала финансовую поддержку Третьяку во время предвыборной кампании. Суд признал его виновным по делу об административном коррупционном правонарушении и назначил наказание в виде штрафа в размере 6 800 гривен ($182) и отстранения от занимаемой должности на год.

Сам Третьяк, комментируя приговор в своем Telegram-канале, назвал его давлением на местное самоуправление и пообещал его обжаловать.

В декабре прошлого года суд в рамках разбирательства коррупционного правонарушения лишил права мэра Чернигова Владислава Атрошенко занимать должность городского главы в течение 12 месяцев, а также назначил штраф в размере 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Атрошенко также заявлял, что его отстранение от должности является политическим преследованием за самостоятельность. В апреле к условному сроку за растрату бюджетных средств был приговорен мэр Полтавы Александр Мамай. 

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