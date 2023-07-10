В ССАГПЗ надеются, что сотрудничество с Россией приведет к лучшему будущему

Глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди отметил, что у РФ "есть жизненно важные интересы в этом регионе, [которые] в том числе заключаются в развитии логистических маршрутов, расширении торговли и экономического взаимодействия"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) надеются на то, что экономическое сотрудничество с Россией будет способствовать построению лучшего будущего. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди в ходе 6-го раунда стратегического диалога Россия - ССАГПЗ.

"Мы понимаем, что у России есть жизненно важные интересы в этом регионе, [которые] в том числе заключаются в развитии логистических маршрутов, расширении торговли и экономического взаимодействия через нас и вместе с нами, чтобы через наш регион попадать в Африку и Азию. Мы приветствуем работу и партнерство с РФ в этом направлении и надеемся, что это приведет к созданию лучшего процветающего будущего, к большей стабильности и безопасности", - отметил министр.

ССАГПЗ - региональная организация, в состав которой входят шесть стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Она была создана в 1981 году. Основные цели организации - политическая координация и экономическая интеграция между государствами-участниками, а также взаимодействие в сфере обеспечения региональной безопасности и обороны в Персидском заливе.

Первое заседание инициированного в 2016 году стратегического диалога Россия - ССАГПЗ прошло в 2017 году в столице Саудовской Аравии.