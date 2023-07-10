Bild: Германия не соглашается с формулировками о "приглашении" Украины в НАТО

По сведениям газеты, незадолго до начала саммита альянса в Вильнюсе достижение компромиссного решения было близко

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Германии не намерено соглашаться с некоторыми формулировками, касающимися отношений Украины и НАТО, в итоговом заявлении предстоящего саммита альянса в Вильнюсе. Об этом написала в понедельник газета Bild со ссылкой на документ кабмина ФРГ, предназначенный сугубо для служебного пользования.

"Незадолго до начала саммита НАТО в Вильнюсе компромиссное решение уже было близко. Однако правительство ФРГ блокирует решение, которое было бы в пользу Украины. Это следует из закрытого правительственного документа (только для служебного пользования) и подтверждается теми, кто знаком с ходом переговоров", - говорится в статье.

Германия не согласна с тем, чтобы в итоговом документе саммита было бы "упоминание о приглашении Украины в НАТО" или упоминание о "законном месте Украины в НАТО", говорится в материале. Таблоид также уточняет, что одновременно с этим Берлин "готов рассмотреть компромиссные формулировки" о будущем вступлении Украины в альянс, "даже при том, что условия для этого еще не созданы".

Переговорщики от ФРГ и других стран блока проведут встречу в понедельник вечером, чтобы прийти к компромиссу по формулировкам еще до официального начала саммита. "В противном случае главам правительств придется самим обсуждать это во вторник", - заявил газете неназванный дипломат.