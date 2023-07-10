Австралия на полгода разместит в Германии самолет ДРЛОиУ E-7A Wedgetail

Премьер Австралии Энтони Альбанезе сообщил, что еще будут размещены в ФРГ порядка 100 человек персонала

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Австралия приняла решение разместить на территории Германии свой самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) E-7 Wedgetail. Об этом в понедельник заявил премьер Австралии Энтони Альбанезе в Берлине на совместной с канцлером Германии Олафом Шольцем пресс-конференции по итогам двухсторонних переговоров.

"Сегодня я объявляю о новом шаге Австралии, направленном на обеспечение безопасности в Европе - мы разместим в Германии самолет раннего оповещения E-7 Wedgetail", - отметил он. Альбанезе подчеркнул, что самолет и порядка 100 человек персонала будут размещены в Германии на полгода, E-7 будет действовать в воздушном пространстве Европы. "Это демонстрирует приверженность Австралии поддержанию мирового порядка, основанного на букве закона", - добавил он.

По словам главы австралийского правительства, E-7 поможет "защите многонациональных логистических хабов, которые необходимы для обеспечения потоков военной и гуманитарной помощи народу Украины". Альбанезе подчеркнул, что соответствующее решение стало демонстрацией "очень серьезных обязательств", которые Австралия готова взять на себя для содействия обеспечению безопасности Европы. "Конечно, мы находимся далеко от Европы. Но война напомнила нам, что в современном глобальном и связанном мире такие события, как война на территории Европы, оказывает влияние на весь мир", - сказал он, подчеркнув, что Австралия продолжит делать все возможное для поддержки Украины.

Премьер Австралии находится с рабочей поездкой в Европе, где примет участие в саммите НАТО, который пройдет в Литве 11-12 июля.