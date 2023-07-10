В Великобритании заявили, что страны вправе принимать решение о кассетных боеприпасах

При этом страна не поддерживает использование таких боеприпасов, сообщил представитель премьера Великобритании Риши Сунака

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Великобритания не поддерживает использование кассетных боеприпасов, однако каждая страна вправе самостоятельно принимать решение об их передаче Украине. Об этом в понедельник заявил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, слова которого приводит агентство Reuters.

"Мы придерживаемся наших обязательств в рамках конвенции [о запрещении кассетных боеприпасов], которая подразумевает отказ от их использования. Мы не отходили от этого [подхода]. Очевидно, что каждая страна сама принимает решение", - сказал он. Представитель Сунака добавил, что тема кассетных боеприпасов обсуждалась на встрече британского премьера с президентом США Джо Байденом во время их встречи в понедельник на Даунинг-стрит, 10.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в четверг отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, к которой присоединились 111 стран, еще 12 ее подписали, но пока не ратифицировали. Великобритания входит в число стран, подписавших и ратифицировавших Конвенцию по кассетным боеприпасам.