10 июля, 12:18,
обновлено 10 июля, 13:02

Шольц считает, что не следует увязывать заявку Швеции в НАТО с евроинтеграцией Турции

По словам канцлера Германии, он оценивает "как положительный сигнал" высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана касательно того, что решение по одобрению заявки Швеции может быть принято в ближайшем времени

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что не следует увязывать вопрос одобрения Анкарой заявки Стокгольма в НАТО с евроинтеграцией Турции. Об этом он заявил в понедельник в Берлине на совместной пресс-конференции с премьером Австралии Энтони Альбанезе.

Шольц отметил, что оценивает "как положительный сигнал" высказывания президента Турции Тайипа Эрдогана касательно того, что решение по одобрению заявки Швеции может быть принято в ближайшем времени. "Другой вопрос (евроинтеграция Турции - прим. ТАСС) не связан с этим, и, на мой взгляд, не нужно понимать это как взаимосвязанную тему", - заметил канцлер.

Он напомнил, что ранее лидеры стран ЕС попросили Еврокомиссию сделать доклад о состоянии отношений между Евросоюзом и Турцией и шагах по их улучшению. 

Теги:
АвстралияШвецияТурцияГерманияЭрдоган, Реджеп ТайипШольц, ОлафАльбанезе, Энтони
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