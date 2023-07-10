Шольц считает, что не следует увязывать заявку Швеции в НАТО с евроинтеграцией Турции

По словам канцлера Германии, он оценивает "как положительный сигнал" высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана касательно того, что решение по одобрению заявки Швеции может быть принято в ближайшем времени

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что не следует увязывать вопрос одобрения Анкарой заявки Стокгольма в НАТО с евроинтеграцией Турции. Об этом он заявил в понедельник в Берлине на совместной пресс-конференции с премьером Австралии Энтони Альбанезе.

Шольц отметил, что оценивает "как положительный сигнал" высказывания президента Турции Тайипа Эрдогана касательно того, что решение по одобрению заявки Швеции может быть принято в ближайшем времени. "Другой вопрос (евроинтеграция Турции - прим. ТАСС) не связан с этим, и, на мой взгляд, не нужно понимать это как взаимосвязанную тему", - заметил канцлер.

Он напомнил, что ранее лидеры стран ЕС попросили Еврокомиссию сделать доклад о состоянии отношений между Евросоюзом и Турцией и шагах по их улучшению.