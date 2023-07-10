10 июля, 15:32
Военная операция на Украине

Rheinmetall планирует обеспечить 60% потребности ВСУ в боеприпасах в 2024 году

Глава компании Армин Паппергер сообщил, что концерн намерен нарастить производство снарядов с 100 тыс. до 600 тыс. в год

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall собирается нарастить производство боеприпасов, чтобы обеспечить 60% потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в снарядах. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNN со ссылкой на интервью главы компании Армина Паппергера.

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Паппергер сообщил, что концерн намерен нарастить производство снарядов с 100 тыс. до 600 тыс. в год в следующем году. По подсчетам главы концерна, таким образом Rheinmetall сможет обеспечить до 60% потребностей Украины в боеприпасах. Он отметил, что в настоящее время увеличение производства боеприпасов остается приоритетной задачей, более важной, чем производство новой военной техники.

Ранее Киев и его западные союзники неоднократно признавали, что ВСУ испытывают серьезную нехватку боеприпасов, а запасы Запада практически истощились. 

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