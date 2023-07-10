Reuters: Индия увеличила закупки оружия в США для получения военных технологий

Страна является крупнейшим в мире импортером вооружений

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Индия нарастила закупки в США вооружений в основном ради получения военных технологий и развития собственной оборонной промышленности. Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники в министерстве обороны южноазиатской республики.

"Индия стремится диверсифицировать источники импорта оружия. Ее закупки вооружений в США приведут к сокращению доли России в индийском импорте оружия, но это во вторую очередь. В первую очередь Индия стремится стать самодостаточной в производстве вооружений и со временем отказаться от закупок оружия за рубежом", - цитирует агентство источники.

Сейчас Индия является крупнейшим в мире импортером вооружений. Оборонные соглашения Нью-Дели с другими странами сейчас обязательно предусматривают совместное производство оружия или передачу военных технологий, независимо от того, с каким государством заключаются такие сделки, подчеркнули собеседники агентства.

Как признал в интервью Reuters посол США в Индии Эрик Горсетти, Вашингтон проявляет большой интерес к оборонному взаимодействию с Индией и "готов делиться с ней военными технологиями даже больше, чем со своими ближайшими партнерами". "Однако действующие в США строгие правила, которые регулируют совместное использование военных технологий с иностранными государствами, тормозят реализацию стремления Вашингтона к расширению военно-технического взаимодействия с Нью-Дели", - сказал дипломат.

По словам эксперта по безопасности Стэнфордского университета Арзана Тарапора, оборонные сделки, о которых было объявлено во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США, сами по себе не означают ослабление индийско-российских связей. "Индия по-прежнему использует закупленное у России обычное вооружение. Партнерство Индии с США должно быть направлено на предоставление ей таких военных систем, которыми Индия пока не обладает", - полагает эксперт.

Российский и американский векторы в оружейном импорте Индии

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, за последние 20 лет Индия закупила оружия на сумму более $60 млрд, 65% из этой суммы или почти $39 млрд Нью-Дели потратил на импорт оружия из России. В феврале этого года директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что экспорт вооружений России в Индию за пять предшествующих лет составил $13 млрд, а на начало 2023 г портфель заказов составляет больше $10 млрд.

Вместе с этим Индия расширяет оборонное взаимодействие с США. Так, в ходе состоявшегося в июне государственного визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон американская компания General Electric и индийский оборонный концерн Hindustan Aeronautics Limited подписали меморандум о взаимопонимании по совместному производству турбореактивных двигателей GE-414 в Индии. Двигатели предназначены для индийского легкого боевого самолета Tejas.

В прошлом месяце Минобороны Индии одобрило закупку в США 31 боевого БПЛА MQ-9B SeaGuardian на сумму в $3 млрд. Эти аппараты могут выполнять различные функции, включая морскую разведку, борьбу с подводными лодками, атаки наземных целей и наведение на цель за горизонтом. По сообщениям СМИ, Индия ведет переговоры с США о совместном производстве боеприпасов и импорте американских бронетранспортеров.