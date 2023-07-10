В КНДР заявили о нарушении США пространства над исключительной экономической зоной страны

Американский разведывательный самолет отступил ввиду ответного вылета авиации народной республики, сообщили в Пхеньяне

СЕУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что американский разведывательный самолет нарушил в понедельник воздушное пространство над исключительной экономической зоной КНДР и отступил ввиду ответного вылета авиации народной республики.

"Сегодня утром стратегический разведывательный самолет ВВС США снова преодолел морскую военную демаркационную линию <...> и нарушил воздушное пространство над исключительной экономической зоной, провел воздушную разведку в отношении восточной части КНДР", - говорится в заявлении Ким Ё Чжон, которое передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Ё Чжон указала, что американский самолет отступил в ответ на поднявшуюся в воздух авиацию КНДР.

"Наши военные уже серьезно предупреждали американскую сторону", - добавила она. Ким Ё Чжон указала, что Пхеньян решительно ответит при следующем нарушении воздушного пространства над исключительной экономической зоной КНДР.

"США игнорируют наши предупреждения, но это не наша вина, если они не понимают, какая опасность им грозит", - сказала она, отметив, что это предупреждение сделано "по поручению". По ее словам, если "случится трагедия", ответственность за нее будет лежать на Вашингтоне.

10 июля официальный представитель оборонного ведомства КНДР предупредил США, что народная республика может сбивать американские самолеты-разведчики в случае нарушения воздушного пространства. "Нет никакой гарантии того, что не произойдут шокирующие события, такие как уничтожение стратегического самолета-разведчика американских ВВС над Восточным морем (Японское море - прим. ТАСС)", - заявил он.