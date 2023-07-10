Президент Литвы призвал не расширять перечень претензий Турции к Швеции по приему в НАТО

Гитанас Науседа заявил, что в противном случае возможность завершить этот процесс вызывает сомнение

ВИЛЬНЮС, 10 июля. /ТАСС/. Перечень тех требований, которые предъявляет Анкара к Стокгольму, чтобы ратифицировать документы о приеме Швеции в НАТО, должен быть окончательным и без новых добавлений. Об этом в понедельник на совместной пресс-конференции с прибывшим на саммит альянса генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Важно, чтобы перечень требований был окончательным, и чтобы, когда эти требования будут удовлетворены, не появлялись все новые и новые. Иначе возможность завершить процесс вызывает сомнение", - сказал он.

Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган увязал перспективу одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО со снятием препятствий перед Турцией на пути в Евросоюз. Эрдоган отметил, что "почти все страны НАТО являются членами Евросоюза".

28 июня 2022 года перед началом саммита НАТО в Мадриде прошли переговоры Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО. В то же время турецкие законодатели не приняли протокол о вступлении Швеции в альянс, потребовав от Стокгольма выполнения всех положений мадридского меморандума о борьбе с терроризмом.