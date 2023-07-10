10 июля, 13:09

AFP: президент Франции устроит торжественный ужин в Лувре в честь визита премьера Индии

По данным агентства, на мероприятии будут присутствовать "более 200 гостей из разных слоев общества, активно участвующих в диалоге между двумя странами"

ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу будут участвовать в торжественном ужине в честь визита главы индийского правительства в Париж. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По данным агентства, на ужине будут присутствовать "более 200 гостей из разных слоев общества, активно участвующих в диалоге между двумя странами". Кроме того, Макрон и Моди осмотрят некоторые экспонаты музея Лувра.

После ужина Моди выступит перед участниками фестиваля индийской культуры Namaste France.

Ранее телеканал BFM сообщил, что Франция и Индия могут подписать контракт на поставку французских истребителей и субмарин для Нью-Дели во время визита Моди в Париж, где он в качестве почетного гостя будет присутствовать на параде по случаю национального праздника 14 июля. 

Теги:
ИндияФранцияМоди, НарендраМакрон, Эмманюэль
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