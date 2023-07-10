В Сумской области решили начать подготовку к эвакуации жителей приграничных с РФ районов

Командующий объединенными силами украинских войск генерал-лейтенант Сергей Наев ранее рекомендовал им эвакуироваться с этих территорий

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Военные власти Сумской области решили, что необходимо готовить эвакуацию жителей из пятикилометровой зоны вдоль границы с Россией. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация по итогам заседания областного совета обороны.

"После основательного анализа оперативной обстановки на приграничье Сумской области, по результатам докладов военных, руководителей районов и территориальных общин принято решение о необходимости подготовки и проведения эвакуации местных жителей населенных пунктов области, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне", - говорится в Telegram-канале администрации.

29 июня командующий объединенными силами украинских войск генерал-лейтенант Сергей Наев рекомендовал жителям приграничных с РФ районов Сумской области эвакуироваться.