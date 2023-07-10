Эксперт: США сделают все возможное, чтобы убедить Турцию и Венгрию принять Швецию в НАТО

Председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий не исключил, что Вашингтон будет пытаться "соблазнить Анкару и Будапешт чем-нибудь", чтобы заручиться их согласием

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и принуждением, и "соблазнением" будут убеждать Турцию и Венгрию согласиться принять Швецию в Североатлантический альянс. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Конечно, США будут использовать все возможные способы, какие у них есть, чтобы убедить Турцию и Венгрию согласиться. Конечно же, они будут стараться делать все возможное - и убеждениями, и может быть, даже каким-то принуждением", - сказал он.

Аналитик также не исключил, что Вашингтон будет пытаться "соблазнить Анкару и Будапешт чем-нибудь", чтобы заручиться их согласием. Он отметил, что и Турция, и Венгрия на определенных условиях, "если шведы в чем-то поручатся", готовы согласовать это решение. "Я думаю, что ради вступления Швеции в альянс и сохранения единства, НАТО может пойти в итоге на какие-то определенные уступки в отношении этих двух стран", - добавил Быстрицкий.

При этом эксперт отметил, что учитывая сжатые сроки, вряд ли удастся решить вопрос до начала саммита альянса, который начнется уже завтра в Вильнюсе.

О позиции Турции

Сегодня перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны, препятствующие евроинтеграции Анкары, "открыть Турции путь в Европейский союз". И тогда, по его словам, Турция откроет путь Швеции в НАТО, как ранее сделала это для Финляндии.

28 июня прошлого года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время турецкие законодатели не приняли протокол о вступлении Швеции в альянс, потребовав от Стокгольма выполнения всех положений Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом. Парламент Венгрии также еще не проголосовал за вступление Швеции в НАТО.