СМИ сообщили об обстреле базы ВС Турции на северо-западе Сирии

По данным радиостанции Sham fm, погиб один военнослужащий

БЕЙРУТ, 10 июля. /ТАСС/. База турецких ВС, расположенная в окрестностях сирийского города Аазаз (провинция Алеппо на северо-западе арабской республики), подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщила в понедельник сирийская радиостанция Sham fm.

По ее сведениям, в результате удара "один турецкий военнослужащий погиб, еще несколько получили ранения различной степени тяжести".

Радиостанция не располагает информацией о том, кто стоит за обстрелом.

Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат. В Дамаске присутствие турецких сил рассматривают как незаконную оккупацию.