МИД Эстонии: в НАТО понимают, что Украина сейчас не может вступить в альянс

Глава ведомства Маргус Цахкна отметил, что "членство в НАТО не может случиться прямо сейчас, в разгар горячей фазы военного кризиса"

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Союзники по НАТО и Киев понимают, что Украина не сможет вступить в альянс, пока там продолжаются боевые действия. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью американскому изданию Newsweek.

"Есть общее понимание между союзниками и правительством Украины, что членство в НАТО не может случиться прямо сейчас, в разгар горячей фазы военного кризиса. Но должен быть путь, неизбежное понимание того, что Украина станет членом НАТО. Это тоже важно, если мы хотим добиться победы в войне", - сказал он.

По словам министра, "никто не говорит, что Украина завтра станет полноправным членом НАТО". Страны альянса хотят дать понять, что страна вступит в альянс в перспективе, поэтому важно изложить определенные шаги на этом пути.

"Мы прямо сейчас ведем переговоры и готовим коммюнике для НАТО по вопросу украинского пути. Я надеюсь, что мы найдем способ определить текст коммюнике и общее понимание того, что членство Украины в НАТО, в каком-то смысле, неизбежно", - добавил он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал, что "двери альянса остаются открытыми". Он также сообщил, что НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине, которая должна реализовываться вне зависимости от хода конфликта с Россией.

В субботу газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в НАТО сообщила, что Германия на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, выступит за задержку со вступлением Украины в альянс из-за опасений, что немедленное членство может привести к войне с Россией. При этом некоторые восточноевропейские лидеры, в том числе премьер-министр Эстонии Кая Каллас, считают, что Украине на саммите нужно предоставить дорожную карту обретения членства в альянсе.