Times: менее 10% средств из фонда помощи Украине потратили на закупку вооружений

По данным газеты, фонд направил на обозначенные цели лишь £64 млн из бюджета размером £770 млн

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Международный фонд помощи Украине, учрежденный Великобританией для закупки вооружений для киевских властей, пока направил на обозначенные цели лишь £64 млн (около $81 млн) из бюджета размером £770 млн (порядка $980 млн). Об этом в понедельник сообщила газета The Times.

Великобритания, которая является основным донором фонда, передала на его нужды £500 млн (около $640 млн), в том числе для закупки оборудования для разминирования, датчиков для зенитных ракетных комплексов и мостоукладчиков. Кроме того, взносы в фонд сделали власти Дании, Исландии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции.

"[Процесс покупки военной техники] не был таким быстрым, как нам хотелось, - заявил источник издания в британских правительственных кругах. - Мы получили сотни предложений от различных компаний, но не все из них были серьезными". По его словам, Лондон намерен создать "устойчивую линию поставок" вооружений на Украину, но это "требует больше времени".

В свою очередь замминистра обороны Великобритании Джеймс Картлидж уточнил, что на данный момент было заключено шесть контрактов на поставку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), противопомехового оборудования и подвижных разведывательных систем. Теневой министр обороны, представляющий оппозиционную Лейбористскую партию, Джон Хили отметил, что британские власти "рискуют репутацией Великобритании в глазах союзников по НАТО" в связи с неэффективной работой Международного фонда помощи Украине.

"Разведывательные БПЛА от Международного фонда помощи Украине будут поставлены на вооружение ВСУ в этом месяце. Мы получили сотни предложений от поставщиков, обработка которых требует времени. Мы не собираемся оправдываться за то, что этот процесс проходит таким образом, чтобы максимально эффективно помочь Украине", - указали в Минобороны Соединенного Королевства.