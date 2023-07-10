Reuters: гарантии безопасности для Киева согласовываются не в рамках НАТО, а на уровне G7

По данным агентства, США не хотят смешивать вопросы перспектив Украины относительно членства в НАТО и гарантий безопасности для Киева на саммите альянса в Вильнюсе

БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Гарантии безопасности для Украины согласовываются не в рамках НАТО, а на уровне стран Группы семи (G7). Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, США не хотят смешивать вопросы перспектив Украины относительно членства в НАТО и гарантий безопасности для Киева на саммите альянса в Вильнюсе. "Американцы не хотят смешивать дискуссии о перспективах по НАТО с гарантиями безопасности, поэтому гарантии могут быть согласованы только после саммита", - цитирует Reuters источник.

По словам другого дипломата, гарантии безопасности согласовываются в рамках "семерки" в составе Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии, а также ЕС.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал, что "двери альянса остаются открыты". Он также сообщил, что НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине, которая должна реализовываться вне зависимости от хода конфликта с Россией.