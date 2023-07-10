Глава Rheinmetall призвал страны НАТО нарастить оборонные расходы до 3% ВВП

Армин Паппергер считает, что это необходимо для возможного вооруженного конфликта с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Страны - участницы НАТО должны нарастить военные расходы не до 2%, а до 3% от своего валового внутреннего продукта (ВВП) на случай вооруженного конфликта с Россией. С таким утверждением, как сообщает телеканал CNN, выступил в понедельник глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

По его словам в интервью телеканалу, НАТО необходимо увеличить целевое значение оборонных расходов минимум до 3% от ВВП, иначе Европа не сможет как следует защитить себя в случае вооруженного конфликта с Россией. Европейским странам - участницам альянса нужно инвестировать больше средств в военное производство, добавил он. Кроме того, по мнению главы концерна, в настоящее время запасы боеприпасов европейских стран истощены, чтобы их восполнить, потребуется несколько лет.

В этом контексте он отметил, что украинский конфликт стал "решающим фактором", который ускорил процесс согласования проектов по наращиванию производства военной техники и боеприпасов в Европе. Если раньше он мог длиться "несколько лет", то сейчас речь идет "лишь о нескольких месяцах".

В июле германские СМИ сообщили, что Rheinmetall извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине и ожидает в ближайшие годы двузначного роста оборота. По данным газеты Welt, концерн в 2022 году получил на 18% больше заказов, чем годом ранее. На заводе в коммуне Унтерлюс (федеральная земля Нижняя Саксония) тысячи людей работают в три смены "для снабжения оружием Украины". В июне Паппергер заявил в эфире телеканала ZDF, что его компания ожидает в 2023 году получить заказы на рекордные €15-20 млрд.

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая в июне на пресс-конференции по итогам встречи глав военных ведомств стран - членов Североатлантического альянса в Брюсселе, заявил, что в НАТО достигнуто "широкое согласие" по поводу необходимости увеличения расходов на оборону. По его словам, многие страны "страстно стремятся к тому, чтобы выйти на уровень выше 2%" ВВП.