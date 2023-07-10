СМИ: США и их союзники обманом заставили Украину продолжать воевать с Россией

Обозреватель тайской газеты Manager Online Сопхон Онгкан считает, что победа Украины с населением чуть более 20 млн человек над Россией, где живут более 140 млн человек, "более чем призрачна"

БАНГКОК, 10 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их союзники обманом заставили Украину продолжать воевать с Россией и в конечном итоге заблокировали официальную заявку Киева на вступление в НАТО. Такое мнение выразил обозреватель тайской газеты Manager Online Сопхон Онгкан.

"[Президент США Джо] Байден всегда говорил, что Украина не готова вступить в НАТО. <...> Украина спустя полтора года ведения боевых действий подала заявку на вступление в НАТО в надежде втянуть США и альянс в войну с Россией. Однако НАТО не хочет расширяться, а Соединенные Штаты не готовы воевать с Россией, потому что это гарантированно обернется третьей мировой войной. У Байдена есть выбор в обеспечении безопасности Украины по аналогии с Израилем, предоставляя ей оружие и помощь, однако США никогда не ввяжутся непосредственно в боевые действия. Украину обманом заставили продолжать эту войну", - написал он в понедельник в своей авторской колонке.

Обозреватель считает, что победа Украины с населением чуть более 20 млн человек над Россией, где живут более 140 млн человек, "более чем призрачна".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, но ей будет направлен сильный сигнал, что "двери альянса остаются открыты". Он также сообщил, что НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине, которая должна реализовываться вне зависимости от хода конфликта с Россией.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом альянса, однако не предоставила план действий по членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.