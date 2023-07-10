Посол ДР Конго отметил нежелание республики диктата европейских стран

Иван Вангу Нгимби сообщил о желании Киншасы опробовать новую доктрину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Демократическая Республика Конго (ДРК) не хочет больше диктата со стороны европейских стран. Об этом сообщил журналистам посол ДР Конго в России Иван Вангу Нгимби на международной промышленной выставке "Иннопром", которая проходит с 10 по 13 июля 2023 года.

"Мы не хотим больше диктата европейских стран, и мы хотим опробовать нашу новую доктрину. Эта доктрина Африки заключается в том, что мы открытый континент. И мы сами выбираем с кем нам сотрудничать, мы не хотим, чтобы нам диктовали. Не хотим работать только с Западом или с какой-то другой страной", - сказал посол.

Он уточнил, что международная ситуация сейчас меняется, и власти страны поддерживают идею президента РФ Владимира Путина о многополярном мире. Именно поэтому ДР Конго заинтересована в проведении форума и саммита Россия - Африка. "Надо сказать, что данный саммит нам очень важен потому, что мы рассчитываем на российский прагматизм. Нас очень долго кормили приятными речами, в течение 60 лет мы только слышали приятные речи. Нам хочется переходить уже к конкретным действиям", - добавил посол.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".