Прокуратура Берлина предъявила обвинения подозреваемому в нападении на офис журналистов РФ

Ведомство указало, что до своего задержания обвиняемый проводил акции, направленные против властей России, в том числе у посольства РФ в Берлине, а затем в соцсетях распространял сведения о здании, где проживали российские журналисты, утверждая, что оттуда якобы ведется "война против нас всех"

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Прокуратура Берлина предъявила обвинения подозреваемому в нападении 6 мая 2022 года на здание в районе Штеглиц, в котором проживали и работали российские журналисты. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении ведомства.

"Генпрокуратура Берлина выдвинула 20 июня в окружном суде обвинения против 45-летнего гражданина России, в том числе, в покушении на убийство и попытке поджога с отягчающими обстоятельствами, - говорится в сообщении для прессы. - Он обвиняется в том, что в конце апреля 2022 года поместил самодельное взрывное и зажигательное устройство (СВУ) с целью привести его впоследствии в действие у подвального окна многоквартирного дома, в котором проживали сотрудники российского информагентства". Как отметили в прокуратуре, по неизвестной причине СВУ не было приведено в действие и спустя несколько дней было обнаружено и обезврежено специалистам.

Берлинское ведомство указало на то, что до своего задержания 14 декабря 2022 года обвиняемый проводил акции, направленные против властей России, в том числе у посольства РФ в Берлине, а затем в соцсетях распространял сведения о здании, где проживали российские журналисты, утверждая, что оттуда якобы ведется "война против нас всех".

При этом мужчина обвиняется и в совершении таких преступлений, как мошенничество при получении помощи, связанной с пандемией, а также манипуляции с газо- и электроснабжением его арендованной квартиры. Он опровергает обвинения и утверждает, что "стал жертвой интриг российских спецслужб", чему, однако, нет никаких доказательств, говорится в сообщении прокуратуры.

Информация ARD

Как ранее в понедельник сообщил телеканал ARD, речь идет об активисте Дмитрии Б., который живет в Германии с 90-х гг. и в прошлом организовывал акции против российских властей в Берлине. Он находится в следственном изоляторе после задержания.

Следствие посредством изучения данных сотовой связи установило неоднократное нахождение его мобильного телефона и автомобиля рядом с местом преступления. В то же время неизвестно, как долго обнаруженное впоследствии СВУ находилось у здания. На нем были найдены следы ДНК Дмитрия Б. Кроме того, следователи во время обысков его квартиры обнаружили материал, который был использован для создания СВУ.

Как сообщил ARD, адвокат обвиняемого утверждает, что мужчина принимал у себя постоянно беженцев с Украины и что между ними якобы мог находиться провокатор, который все устроил. В то же время у следствия нет данных, которые бы подтверждали такой сценарий развития событий.

Нападение на здание

6 мая 2022 года окно одной из квартир дома в Штеглице было разбито брошенной с улицы бутылкой. В ходе последовавшего осмотра участка был обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами. Этот предмет уничтожили саперы управляемым взрывом. Посольство РФ в ФРГ 7 мая 2022 года сообщило о предотвращении "вероятной попытки осуществления террористического акта" в отношении российских журналистов, проживающих на территории жилого комплекса, принадлежащего Российской Федерации.