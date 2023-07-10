Bloomberg: Зеленский прибудет в Вильнюс на саммит НАТО 12 июля

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее сообщил, что украинский лидер примет участие в первом заседании нового Совета Украина - НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вильнюс для участия в саммите НАТО в среду, 12 июля. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник вновь подтвердил участие президента Украины в саммите альянса в Вильнюсе. По его словам, Зеленский примет участие в первом заседании нового Совета Украина - НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем 11-12 июля саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал, что "двери альянса остаются открыты". Он также сообщил, что НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине, которая должна реализовываться вне зависимости от хода конфликта с Россией.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом альянса, однако не предоставила план действий по членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.