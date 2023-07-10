ВМС КСИР заявили о захвате судна, занимавшегося контрабандой при поддержке США

Как сообщил адмирал Рамазан Зирахи, на борту было более 1 млн литров контрабандного топлива

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС исламской республики) захватили иностранное судно, которое занималось контрабандой при поддержке США. Об этом в понедельник сообщил адмирал КСИР Рамазан Зирахи.

"Иностранное судно, на борту которого находилось более 1 млн литров контрабандного топлива и которое было задержано на границе принадлежащей Ирану акватории Персидского залива, действовало, имея военную поддержку со стороны США, - приводит его слова агентство IRNA. - В четверг, 15-го числа месяца тира (соответствует 6 июля по григорианскому календарю - прим. ТАСС) военнослужащие ВМС КСИР осмотрели судно, занимавшееся контрабандой нефти и газа из исламской республики. <...> В ходе досмотра выяснилось, что капитан корабля вел переговоры с американским командным пунктом, находившимся недалеко от места происшествия".

По версии Зирахи, США планировали направить военную технику на подмогу судну контрабандистов, однако иранские ВМС оперативно сопроводили корабль в порт Бушер для проведения всех предусмотренных законом процедур.

6 июля официальный представитель Пятого флота ВМС США Тим Хокинс обвинил КСИР в том, что его военнослужащие захватили в международных водах Персидского залива торговое судно, которое, возможно, могло быть причастно к контрабандной деятельности. Хокинс тогда подчеркнул, что сложившиеся условия не потребовали дальнейших ответных действий со стороны США.