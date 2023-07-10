10 июля, 14:04

СМИ рассказали о склонности Байдена кричать на подчиненных за закрытыми дверями

Kevin Dietsch/ Getty Images
Президент США Джо Байден
© Kevin Dietsch/ Getty Images

Как пишет портал Axios, некоторые представители окружения президента США стараются не встречаться с ним наедине, опасаясь таких вспышек гнева

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден склонен за закрытыми дверями достаточно быстро терять самообладание и кричать на подчиненных. Об этом сообщил в понедельник портал Axios.

Ссылаясь на неназванных действующих и бывших помощников нынешнего американского лидера, он пишет, что некоторые представители окружения Байдена стараются не встречаться с ним наедине, опасаясь таких вспышек гнева. Отдельные советники главы администрации США, отправляясь на прием к нему, берут с собой коллегу - "практически в качестве щита" на случай таких взрывов, говорится в статье.

В ней отмечается, что Байден ругает подчиненных в том числе с использованием нецензурной лексики. От него достается чиновникам как высокого ранга, так и помощникам, которые не занимают таких значимых постов, подчеркивает портал. "Никто не защищен", - сказал по этому поводу Axios представитель исполнительной ветви власти США. 

Теги:
СШАБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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