СМИ рассказали о склонности Байдена кричать на подчиненных за закрытыми дверями

Как пишет портал Axios, некоторые представители окружения президента США стараются не встречаться с ним наедине, опасаясь таких вспышек гнева

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден склонен за закрытыми дверями достаточно быстро терять самообладание и кричать на подчиненных. Об этом сообщил в понедельник портал Axios.

Ссылаясь на неназванных действующих и бывших помощников нынешнего американского лидера, он пишет, что некоторые представители окружения Байдена стараются не встречаться с ним наедине, опасаясь таких вспышек гнева. Отдельные советники главы администрации США, отправляясь на прием к нему, берут с собой коллегу - "практически в качестве щита" на случай таких взрывов, говорится в статье.

В ней отмечается, что Байден ругает подчиненных в том числе с использованием нецензурной лексики. От него достается чиновникам как высокого ранга, так и помощникам, которые не занимают таких значимых постов, подчеркивает портал. "Никто не защищен", - сказал по этому поводу Axios представитель исполнительной ветви власти США.