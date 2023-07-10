Лукашенко подписал указ о принятии в гражданство Белоруссии 409 человек из 21 страны

Подписанию документа предшествовало выездное заседание Комиссии по вопросам гражданства при президенте республики в Минской городской ратуше

МИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о принятии в гражданство республики 409 человек из 21 страны. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Подписанию документа предшествовало выездное заседание Комиссии по вопросам гражданства при президенте Республики Беларусь, которое состоялось в Минской городской ратуше. Поддержаны ходатайства о предоставлении гражданства 409 лицам, в том числе 46 несовершеннолетним. Среди тех, кто получил гражданство Беларуси, выходцы из 21 страны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе проинформировали о том, что за последние два года указами президента Белоруссии в гражданство республики были приняты 4 436 человек, в том числе 3 572 жителя Украины, большую часть которых составили выходцы из Донбасса.