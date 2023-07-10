Премьер Швеции считает, что его страна "более чем готова" к приему в НАТО

Ульф Кристерссон заявил, что диалог с Турцией и другими государствами-членами по этому вопросу продолжается

СТОКГОЛЬМ, 10 июля. /ТАСС/. Швеция более чем готова стать членом НАТО, заявил в понедельник премьер-министр Ульф Кристерссон перед саммитом альянса в Вильнюсе. Слова главы кабинета приводятся в пресс-релизе правительственной канцелярии.

"Мы целенаправленно работали над тем, чтобы стать членами НАТО, и диалог с Турцией и другими государствами-членами продолжается. Швеция более чем готова стать одним из 32 союзников по оборонному альянсу", - отметил Кристерссон.

На встрече шведский премьер примет участие в трех рабочих заседаниях, "на которых будут обсуждаться текущие вопросы политики безопасности и обороны". В понедельник он также проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

28 июня 2022 года перед началом саммита НАТО в Мадриде прошли переговоры Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО. В то же время турецкие законодатели не приняли протокол о вступлении Швеции в альянс, потребовав от Стокгольма выполнения всех положений Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом.