Норвегия продлит участие своего контингента в миссии НАТО в Литве до 2024 года

В правительстве королевства отметили, что их присутствие укрепляет безопасность стран Балтии

СТОКГОЛЬМ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Норвегии приняли решение продлить срок участия своего контингента в миссии НАТО на территории Литвы до 2024 года. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте правительства королевства.

"Страны Балтии - наши союзники. Наше присутствие укрепляет их безопасность. Поэтому правительство решило сохранить присутствие норвежских войск в Литве до 2024 года", - заявил глава правительства страны Йонас Гар Стёре в ходе посещения норвежского контингента перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Норвежский контингент в составе так называемых сил передового присутствия НАТО в Литве представляет из себя одну роту численностью до 150 человек. Он развернут на территории прибалтийской республики с 2017 года.