10 июля, 14:21

Норвегия продлит участие своего контингента в миссии НАТО в Литве до 2024 года

В правительстве королевства отметили, что их присутствие укрепляет безопасность стран Балтии

СТОКГОЛЬМ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Норвегии приняли решение продлить срок участия своего контингента в миссии НАТО на территории Литвы до 2024 года. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте правительства королевства.

"Страны Балтии - наши союзники. Наше присутствие укрепляет их безопасность. Поэтому правительство решило сохранить присутствие норвежских войск в Литве до 2024 года", - заявил глава правительства страны Йонас Гар Стёре в ходе посещения норвежского контингента перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Норвежский контингент в составе так называемых сил передового присутствия НАТО в Литве представляет из себя одну роту численностью до 150 человек. Он развернут на территории прибалтийской республики с 2017 года. 

Теги:
ЛитваНорвегияСтёре, Йонас Гар
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация