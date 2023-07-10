Страны Балтии полностью откроют свое воздушное пространство для военной деятельности НАТО

Декларацию такого содержания министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии планируют подписать на саммите альянса в Вильнюсе

ВИЛЬНЮС, 10 июля. /ТАСС/. Воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии будет полностью открыто для военной деятельности союзников по Североатлантическому альянсу. Декларацию такого содержания министры обороны стран Балтии намерены подписать на полях начинающегося 11 июля в Вильнюсе саммита НАТО, сообщило в понедельник литовское военное ведомство.

"В документе отмечено, что союзникам предоставляется возможность без ограничений использовать воздушное пространство стран Балтии для мер сдерживания, усиленного дежурства и проведения масштабных учений", - говорится в сообщении.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов альянса базируются на литовской авиабазе Зокняй. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.

Литва добивается пересмотра статуса миссии с патрульного на боевой. Так называемая воздушная полиция контролирует пространство над странами Балтии и не считается военной миссией. С боевым мандатом у истребителей альянса будут иные полномочия. В случае кризиса они смогут участвовать в боевых действиях и будут интегрированы в оборонные планы Литвы.