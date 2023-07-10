Источник в Турции заявил о риске краткосрочной приостановки зерновой сделки

Он отметил, что без России договоренности не могут реализовываться в одностороннем порядке

АНКАРА, 10 июля. /ТАСС/. Риск того, что зерновая сделка может на короткое время приостановиться, существует, но ее полная отмена маловероятна. Такое мнение высказал ТАСС в понедельник турецкий источник.

"Мы видим заявления российской стороны о том, что для нее нет причин продлевать сделку. Есть понимание, что это временные трудности, кризисы со сделкой уже были. При худшем сценарии на данный момент она может на короткое время приостановиться, но все же потом снова заработает", - убежден собеседник.

Он также уверен, что без России договоренности не могут реализовываться в одностороннем порядке. "В этот процесс вовлечены многие ведомства всех участников. Минобороны, МИД. Это продукт консенсуса и точка концентрации различных интересов. В любом случае без Кремля сделку реализовать не получится", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что ситуация вокруг зерновой сделки де-факто никак не поменялась. Отвечая на вопрос о возможности разговора на эту тему между президентами двух стран, Песков отметил, что, "если потребуется, то такое обсуждение состоится".

При этом в Москве отмечают, что причин продлевать сделку нет, поскольку, в отличие от украинской составляющей, не выполняется российская часть соглашения, которая предусматривает экспорт сельхозпродукции и удобрений, переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT и другие условия.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 мая Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.