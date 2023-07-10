В КНДР заявили, что военные Южной Кореи ведут себя как "пресс-секретари Пентагона"

ЦТАК ранее сообщило о нарушении воздушного пространства КНДР со стороны ВВС США

СЕУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея ведет себя, как "официальный представитель Министерства обороны США или американского Индо-Тихоокеанского командования". Об этом в понедельник заявила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Утром по местному времени ЦТАК опубликовало заявление сотрудника Министерства обороны КНДР, в котором говорилось о нарушении воздушного пространства КНДР со стороны ВВС США. Работник министерства предупредил, что Пхеньян может сбить американскую разведывательную авиацию в случае нарушения воздушного пространства. В ответ в Комитете начальников штабов Республики Корея заявили, что нарушения воздушного пространства не было, а полет был частью обычных разведывательных операций.

"Какое зрелище: южнокорейские марионетки помчались отнекиваться от серьезного посягательства на суверенитет [КНДР] со стороны американских военных. Сейчас комитет начальников штабов "Республики Корея" ведет себя, словно официальный представитель Министерства обороны США или американского Индо-Тихоокеанского командования", - говорится в заявлении Ким Ё Чжон.

"Создается ощущение, что у клики, верховодящей "Республикой Корея", - и тех, кто занимается политиканством, и военных гангстеров, - появилась дурная привычка вставлять свое слово по любому поводу. Словно у них какой-то зуд начинается, если они этого не сделают", - добавила она и подчеркнула, что исключительная экономическая зона КНДР - "не американский полигон для учений".

"Вторжение в 200-мильную исключительную морскую зону разведывательной техники противника с оборудованием, которое имеет радиус обнаружения более 240 миль, - явное грубое посягательство на суверенитет и безопасность КНДР", - отметила Ким Ё Чжон. "А [южнокорейским] воякам-марионеткам следует держать рот на замке", - сказано в заявлении.

Заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что американский разведывательный самолет нарушил в понедельник воздушное пространство над исключительной экономической зоной КНДР. Она предупредила о решительном ответе при следующем таком случае.