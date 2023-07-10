FT: в США считают, что обещание скоро принять Украину в НАТО осложнит разрешение конфликта

Обозреватель газеты Гидеон Рахман подчеркнул, что в Белом доме наиболее оптимальным вариантом сотрудничества между Вашингтоном и Киевом называют израильскую модель

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. США не стремятся давать гарантий об упрощенной процедуре вступления Украины в состав НАТО, поскольку подобное решение может продлить конфликт и осложнить его урегулирование. Такое мнение в понедельник выразил обозреватель газеты The Financial Times Гидеон Рахман.

Он отметил, что Вашингтон занимает более осторожную позицию в этом вопросе, нежели некоторые восточноевропейские страны - члены НАТО. По информации колумниста, чиновники администрации президента США Джо Байдена беспокоятся, что некоторые союзники по НАТО хотели бы видеть альянс напрямую вовлеченным в военное противостояние с Россией. "Если они хотят этого, то пусть скажут об этом открыто, - заявил один из источников FT в Вашингтоне. - Это не наша политика".

Рахман подчеркнул, что в Белом доме наиболее оптимальным вариантом сотрудничества между США и Украиной называют израильскую модель, подразумевающую тесное военное партнерство без вступления в НАТО. Обозреватель добавил, что такая позиция может натолкнуться на недопонимание со стороны балтийских стран, настаивающих на немедленном принятии Украины в состав альянса. Тем не менее автор указал, что "в конечном счете политика НАТО будет определяться в Вашингтоне, а не в Брюсселе или Вильнюсе", учитывая, что на США приходится около 70% всех оборонных расходов стран - членов альянса.

Рахман добавил, что ускоренный прием Украины в НАТО может обернуться неблагоприятными внутриполитическими последствиями для Байдена в преддверии президентских выборов в 2024 году. Колумнист обратил внимание на то, что ратификация заявки Украины на членство в НАТО в Сенате Конгресса США отнюдь не гарантирована.

9 июля FT со ссылкой на источники сообщила, что США и Германия не считают необходимым гарантировать Украине автоматическое членство в НАТО без проведения глубоких реформ. По их информации, Вашингтон и Берлин выступили за то, чтобы заявление глав государств - членов НАТО по итогам саммита в Вильнюсе содержало обтекаемую формулировку относительно перспектив вступления Украины в альянс без четких критериев, не говоря уже про незамедлительное членство в блоке сразу по завершении военных действий, на чем настаивают восточноевропейские страны.