СМИ: президент Турции, премьер Швеции и генсек НАТО проводят встречу в Вильнюсе

Она проходит за закрытыми для прессы дверями

СТАМБУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном по вопросу вступления в альянс королевства началась в Вильнюсе. В ней принимает участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, который был инициатором переговоров до начала саммита Североатлантического альянса, сообщает телеканал TRT из столицы Литвы.

Встреча проходит за закрытыми для прессы дверями.

Перед вылетом на саммит НАТО Эрдоган заявил, что Турция поддержит заявку Швеции на вступление в альянс в обмен на снятие преград для членства в Евросоюзе Анкары. Ранее турецкие власти заявляли, что основным условием для этого должно стать выполнение Швецией обязательств Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом. Он был подписан в июне 2022 года на полях саммита НАТО.