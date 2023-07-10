В Белом доме поддержали вступление Турции в ЕС

В Совете национальной безопасности отметили, что отделяют этот вопрос от процесса присоединения Швеции к НАТО

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. США поддерживают заявку Турции на вступление в Европейский союз (ЕС), но отделяют этот вопрос от процесса присоединения Швеции к Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом заявили в понедельник журналистам в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома, комментируя высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который увязал перспективу одобрения заявки Стокгольма на вступление в НАТО со снятием препятствий перед Анкарой на пути в Евросоюз.

"Соединенные Штаты всегда поддерживали стремление Турции обрести членство в ЕС и продолжают делать это. Заявка Турции на получение членства и процесс [ее рассмотрения] - это дело между ЕС и Турцией. В центре нашего внимания находится Швеция, которая готова присоединиться к НАТО", - сказал официальный представитель СНБ.

Эрдоган призвал перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО открыть Турции "путь в Европейский союз". "И мы откроем путь Швеции [в НАТО], как ранее сделали это для Финляндии", - отметил турецкий лидер.

28 июня 2022 года в Мадриде перед началом предыдущего саммита НАТО прошли переговоры Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время турецкие законодатели не приняли протокол о вступлении Швеции в альянс, потребовав от Стокгольма выполнения всех положений Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом.