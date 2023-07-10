Генсек ССАГПЗ заявил о проведении взвешенной внешней политики странами Персидского залива

Джассим Мухаммед аль-Будайви выразил гордость, что страны организации продолжают сотрудничать с различными государствами

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Страны - члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) держатся на равном удалении от своих партнеров и проводят взвешенную внешнюю политику. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь региональной организации Джассим Мухаммед аль-Будайви на совместной с главами МИД РФ и Омана Сергеем Лавровым и Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди пресс-конференции в Москве по итогам шестой министерской встречи стратегического диалога России и ССАГПЗ.

"Страны ССАГПЗ находятся на равном удалении от всех партнеров, от всех наших стратегических друзей во всем мире. Мы проводим взвешенную [внешнюю] политику, сотрудничаем на основании Устава ООН в соответствии с международным правом", - заявил он, отвечая на вопрос о том, получается ли у организации найти баланс в отношениях между Россией и США. "Мы гордимся, что ССАГПЗ продолжает сотрудничать с различными странами, мы заинтересованы в том, чтобы это приносило стабильность и безопасность всему миру, поэтому наши отношения со всеми взвешенные и сбалансированные", - добавил он.

В понедельник в Москве прошел шестой раунд министерской встречи стратегического диалога России и ССАГПЗ. Как сообщил Лавров, по итогам стороны приняли совместное заявление и совместный план действий на 2023-2028 годы.

ССАГПЗ - региональная организация, в состав которой входят шесть стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Она была создана в 1981 году. Основные цели организации - политическая координация и экономическая интеграция между государствами-участниками, а также взаимодействие в сфере обеспечения региональной безопасности и обороны в Персидском заливе.