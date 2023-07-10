Эксперт: несколько стран НАТО могут пообещать дальнейшую военную поддержку Украине

Директор по научной работе клуба "Валдай" Федор Лукьянов отметил, что решение США о поставках кассетных боеприпасов не изменится

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Несколько государств - членов НАТО на грядущем саммите альянса в Вильнюсе могут взять на себя обязательства продолжить финансовую и военно-техническую поддержку Украины. Такое мнение выразил в понедельник в беседе с ТАСС директор по научной работе клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Что пока что вытекает из всех этих обсуждений, так это обязательства натовских стран о военно-технических поставках и, возможно, материальном субсидировании, поддержке финансами. Скорее всего, что-то подобное там будет заявлено: целый ряд стран берут на себя обязательство продолжать военно-техническую и материальную поддержку Украины" - сказал эксперт.

Комментируя решение США о поставках кассетных боеприпасов, Лукьянов подчеркнул, что эта тема может быть поднята на саммите, однако от этого ничего не изменится. "Единства на эту тему тоже нет, но, собственно говоря, и что? Уже решение принято, американцы, выслушав аргументы союзников, сказали, что выхода нет. Так что обсуждаться будет, но результат уже не изменится", - пояснил он.

По словам собеседника агентства, обещанный генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом "сигнал" Украине об открытости дверей альянса выразится не в действиях, а в словах. Лукьянов указал, что на предстоящем саммите "в той или иной форме будет повторена формула", которая была принята на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда альянс принял политическое заявление о том, что Украина со временем станет членом альянса, однако не предоставил план действий по членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. "Возможно, [эта формула будет] как-то конкретизирована: что страны альянса считают Украину неотъемлемой частью евроатлантической системы безопасности. Чтобы обозначить, что перспектива есть, но конкретного плана пока нет" - добавил аналитик.

При этом Лукьянов подчеркнул, что речи о членстве Украины в НАТО в ближайшее время идти не может. "Президент США Джо Байден сказал уже официально, что он, во-первых, видит отсутствие консенсуса в рамках альянса. Во-вторых, он считает, что пока не прекратились военные действия, ни о каком приглашении и членстве речи быть не может, - продолжил он. - Если это сказали Соединенные Штаты, то трудно себе представить, что другим удастся их переубедить".

О саммите НАТО

Ранее Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем 11-12 июля саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал, что "двери альянса остаются открыты". Он также сообщил, что НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине, которая должна реализовываться вне зависимости от хода конфликта с Россией.