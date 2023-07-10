Швейцария призвала все страны не применять кассетные боеприпасы

Официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер отметил, что "неизбирательные или несоразмерные атаки запрещены и представляют собой серьезное нарушение международного гуманитарного права"

ЖЕНЕВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Швейцария поддерживает запрет на кассетные боеприпасы и призывает все страны не применять их. Об этом заявил в понедельник ТАСС официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер, отвечая на вопрос о позиции его страны в связи с решением США поставить такое оружие Украине.

"Швейцария приняла к сведению меры, принятые Соединенными Штатами, - отметил Эльчингер. - Как государство - участник Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов Швейцария поддерживает запрет на это оружие и призывает все государства не применять его". "Неизбирательные или несоразмерные атаки запрещены и представляют собой серьезное нарушение международного гуманитарного права", - заключил официальный представитель МИД.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии того, что сведет к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о передаче Украине кассетных боеприпасов, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, к которой на данный момент присоединились 111 стран, еще 12 ее подписали, но пока не ратифицировали.