10 июля, 16:40
Беспорядки во Франции

Во французской коммуне отменили выступление певицы за оскорбление президента

Речь идет о Изии Ижлен, в отношении которой ведется расследование в связи с призывами к расправе над Эмманюэлем Макроном

ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Власти одного из пригородов Лилля (департамент Нор, север Франции) отменили выступление по случаю Национального праздника 14 июля певицы Изии Ижлен, в отношении которой ведется расследование в связи с призывами к расправе над президентом республики Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщила в понедельник газета La Voix du Nord.

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Как указывается в решении муниципальных властей, "участие исполнительницы в праздничном концерте будет противоречить ценностям единения, которые воплощает Национальный праздник".

В ходе своего предыдущего концерта в департаменте Приморские Альпы Изиа Ижлен обратилась к аудитории со словами, которые содержали призыв к физической расправе над французским президентом. Юстиция намерена дать правовую оценку высказываниям исполнительницы.

32-летняя Изиа Ижлен начала выступать на эстраде в 14 лет. К настоящему моменту она выпустила пять альбомов, а также приняла участие в нескольких фильмах и театральных постановках.

Французские власти предпринимают усиленные меры безопасности в преддверии Национального праздника. Это связано с недавними беспорядками, которые начались 27 июня после гибели 17-летнего водителя алжирского происхождения. Он был застрелен после отказа выполнить требования дорожного патруля в пригороде Нантер. 

Теги:
ФранцияМакрон, ЭмманюэльБеспорядки во Франции
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