Додон считает, что втягивание Молдавии в гонку вооружений грозит ее безопасности

Экс-президент республики призвал Майю Санду "оставить молдаван в покое"

КИШИНЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Молдавии втягивают страну в гонку вооружений против Востока, что угрожает ее безопасности. Об этом заявил в понедельник бывший президент страны, лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, комментируя участие министра иностранных дел и европейской интеграции Николая Попеску в открывающемся 11 июля в Вильнюсе саммите НАТО.

"Участие в эти дни в саммите НАТО категорически неприемлемо - Молдавию затягивают в гонку вооружений против Востока. Это очень чревато для безопасности Молдавии. Нам здесь не нужно натовское оружие, нам не нужны натовские солдаты, мы должны сохранить нейтральность и мир на нашей территории", - написал Додон в своем Telegram-канале. Он призвал президента Молдавии Майю Санду "оставить молдаван в покое".

"Если Майя Санду хочет вооружаться - пусть уезжает в другую страну, у нее есть и другие гражданства, и там вооружается. Мы выступаем категорически против участия представителей Молдовы в саммите НАТО и других "движений" нынешних властей. Уверен, что если вопрос о втягивании Молдовы в военные действия встанет ребром, молдавский народ даст отпор этим намерениям", - добавил Додон.

Ранее Санду в интервью изданию Politico не исключила, что в контексте украинского кризиса республика может отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО. При этом она подчеркнула, что это решение должно быть принято гражданами на референдуме, так как большинство населения, как показывают опросы, против вступления в Североатлантический альянс, а в последние месяцы число противников даже увеличилось. Молдавия взаимодействует с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства, в Кишиневе действует информационный центр и бюро по связям с альянсом. Власти непризнанного Приднестровья, Гагаузской автономии и оппозиционные партии резко раскритиковали планы властей по сближению с альянсом.