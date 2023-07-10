Армия Израиля сообщила об обнаружении двух треног на Западном берегу

Они используются для запуска самодельных ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июля. /ТАСС/. Израильские военнослужащие в ходе поисков в понедельник обнаружили на Западном берегу реки Иордан близ еврейского поселения Шакед две треноги, использованные неизвестными для запуска самодельных ракет. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Солдаты обнаружили две треноги и остатки двух самодельных ракет близ населенного пункта Шакед. На место прибыли сотрудники службы безопасности и взрывотехники для проверки наличия взрывчатых веществ", - говорится в заявлении военных.

"Ракеты не представляли угрозы для мирных жителей", - добавили в пресс-службе.

Ранее в одном из Telegram-каналов, связанных с группировкой "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло ХАМАС), появилось видео, на котором, как утверждалось, демонстрировался запуск двух ракет в сторону Шакеда. Видеозапись сопровождалась сообщением, в котором запуск ракет заявлялся как месть палестинского народа за действия Израиля в лагере для беженцев Дженин.

Израильские силы в ночь на 3 июля начали масштабную операцию по противодействию террору в Дженине. Утром 5 июля Израиль вывел войска из этого палестинского города после того, как, по словам министра обороны Йоава Галанта, был положен конец "производственной площадке терроризма" в лагере беженцев на его территории. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день предупредил, что израильские военные вновь придут в Дженин, если туда "вернется террор".