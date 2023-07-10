Главы МИД Саудовской Аравии и России обсудили стратегическое сотрудничество двух стран

Переговоры министров прошли на полях шестой министерской встречи стратегического диалога РФ и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Москве

ДУБАЙ, 10 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудил в понедельник в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым стратегическое сотрудничество между двумя странами. Об этом сообщил МИД королевства.

"В ходе встречи они обсудили исторические дружеские отношения и стратегическое сотрудничество между двумя странами и дружественными народами, а также пути их укрепления и развития во всех областях", - говорится в заявлении, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии в Twitter.

Переговоры министров прошли на полях шестой министерской встречи стратегического диалога России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), которая состоялась в понедельник в Москве. Ранее Лавров сообщил, что по итогам переговоров стороны приняли совместное заявление и совместный план действий на 2023-2028 годы.

ССАГПЗ - региональная организация, в состав которой входят шесть стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Она была создана в 1981 году. Основные цели организации - политическая координация и экономическая интеграция между государствами - участниками, а также взаимодействие в сфере обеспечения региональной безопасности и обороны в Персидском заливе.