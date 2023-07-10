10 июля, 16:44
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о ранении мирного жителя на Западном берегу реки Иордан

Его эвакуировали в госпиталь

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июля. /ТАСС/. Один израильтянин получил ранения в понедельник в палестинском городе Дейр-Каддисе на Западном берегу реки Иордан, он эвакуирован в госпиталь, солдаты ведут поиски нападавших. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Недавно было получено сообщение о том, что несколько израильских гражданских лиц проникли в город Дейр-Каддис. Гражданские лица сообщили, что к ним подошел подозреваемый с намерением ударить их ножом. Один из мирных жителей получил легкие ранения, другие его эвакуировали [для лечения] самостоятельно", - говорится в заявлении.

"Солдаты обыскивают район в поисках подозреваемых", - добавили в пресс-службе. 

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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