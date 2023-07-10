Спикер парламента Молдавии обсудит в США вопросы сотрудничества и безопасности

Игорь Гросу будет находиться в Соединенных Штатах с 11 по 15 июля

КИШИНЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Председатель парламента Молдавии и глава правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу отправляется с рабочим визитом в США, где намерен обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.

"Гросу с 11 по 15 июля будет находиться с рабочим визитом в США. Повестка рабочего визита включает встречи с членами Конгресса США и сенаторами. В их рамках будут обсуждаться возможности активизации двустороннего сотрудничества между Молдавией и США", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте парламента.

В нем отмечено, что спикер также примет участие в публичном мероприятии, организованном Атлантическим советом США, где будет затронута тема региональной безопасности. Также в ходе визита запланировано участие в слушаниях, организованных Хельсинкской комиссией, где будет обсуждаться ситуация в Молдавии, в частности, реализация реформ по укреплению демократии, борьбе с коррупцией и обеспечению безопасности в контексте региональных угроз.

В программе визита встреча с главой Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр и молдавскими гражданами проживающими в США.