10 июля, 16:46

Спикер парламента Молдавии обсудит в США вопросы сотрудничества и безопасности

Игорь Гросу будет находиться в Соединенных Штатах с 11 по 15 июля

КИШИНЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Председатель парламента Молдавии и глава правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу отправляется с рабочим визитом в США, где намерен обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.

"Гросу с 11 по 15 июля будет находиться с рабочим визитом в США. Повестка рабочего визита включает встречи с членами Конгресса США и сенаторами. В их рамках будут обсуждаться возможности активизации двустороннего сотрудничества между Молдавией и США", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте парламента.

В нем отмечено, что спикер также примет участие в публичном мероприятии, организованном Атлантическим советом США, где будет затронута тема региональной безопасности. Также в ходе визита запланировано участие в слушаниях, организованных Хельсинкской комиссией, где будет обсуждаться ситуация в Молдавии, в частности, реализация реформ по укреплению демократии, борьбе с коррупцией и обеспечению безопасности в контексте региональных угроз.

В программе визита встреча с главой Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр и молдавскими гражданами проживающими в США. 

Теги:
СШАМолдавияГросу, Игорь
© Информационное агентство ТАСС
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