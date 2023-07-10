В Харькове демонтировали изображения двух советских орденов у входа в метро

Речь идет о станции "23 августа"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Изображения советских орденов Отечественной Войны и Красной Звезды демонтированы перед входом на станцию метро "23 августа" в городе Харькове. Об этом сообщили в Telegram-канале "Деколонизация. Украина", опубликовав соответствующее фото.

Станция метро "23 августа" находится в спальном районе Павлово Поле. Открыта в 2004 году. Свое название получила в честь Дня освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков 23 августа 1944 года. Неподалеку от станции расположен памятник советских солдатам.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. По данным ведомства, на Украине за прошлый год демонтировали 28 памятников поэту Александру Пушкину, 9 - писателю Максиму Горькому, 4 - полководцу Александру Суворову и еще 4 - писателю Николаю Островскому. Также было снесено свыше 20 памятников советским солдатам.