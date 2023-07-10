В Молдавии заявили, что импорт украинского зерна негативно влияет на агрокомплекс страны

По словам главы организовавшей протесты ассоциации "Сила фермеров" Александра Слусаря, украинское зерно ввозят даже тогда, когда все остальные европейские страны Черноморского бассейна ограничили импорт зерновых и масличных культур с Украины

КИШИНЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Протестующие в Молдавии фермеры назвали лицемерными заявления властей, которые уверяют, что импорт зерна с Украины не сказался отрицательно на обвале цен в Молдавии. Об этом заявил в понедельник глава организовавшей протесты ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь.

"В последние дни мне приходилось слышать несколько мнений депутатов, госминистров и экспертов о том, что импорт зерновых и масличных культур с Украины не оказал негативного влияния на обвал цен в Молдавии. В таких заявлениях много лицемерия и политики", - написал Слусарь на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По его словам, украинское зерно ввозят даже тогда, когда все остальные европейские страны Черноморского бассейна ограничили импорт зерновых и масличных культур с Украины.

"В любой день мы можем видеть сотни грузовиков с пшеницей и кукурузой на нашей границе. Давайте теперь сосредоточимся на мерах, которые позволили бы выжить микро-, малым и средним фермерам. Потому что их банкротство ничем не поможет Украине, но сильно повлияет на стабильность в Молдавии", - считает Слусарь.

Молдавские фермеры в июне пригнали в знак протеста сотни тракторов к зданию правительства. Они потребовали от властей ввести запрет на ввоз в страну зерновых с Украины по примеру стран Восточной Европы. И попросили выделить компенсации для мелких и средних производителей зерна в размере около $170 за гектар, выплатить задолженности по субсидиям за прошлый год и возместить налог на добавленную стоимость за приобретение топлива. Власти Молдавии проинформировали Украину о планах введения ограничений. В ответ замминистра экономики Украины Тарас Качка назвал планы Кишинева "крайне недружественным шагом", который "повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии". После этого заявления в Кишиневе отказались от ограничений и пообещали оказать дополнительную помощь фермерам.

В конце июня фермеры приостановили протест до 1 августа после переговоров с властями, которые пообещали им найти источники дополнительного финансирования, заморозить проценты и пени по кредитам, а также выполнить некоторые другие выдвинутые ими условия. Вместе с тем премьер-министр Дорин Речан и президент Майя Санду призвали их "учитывать реальные возможности, которые сегодня есть у государства и правительства". Речан пообещал, что правительство попросит у Европейского союза финансирование, чтобы оказать помощь аграрному сектору. Он объяснил, что помощь фермерам обойдется стране в 700 млн леев (около $38,7 млн), и таких ресурсов у правительства сейчас нет.