Евросоюз продлил на год бесплатный роуминг для украинцев

Еврокомиссия призвала всех европейских операторов присоединиться к этой инициативе

БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Евросоюз продлил действие бесплатного роуминга для украинцев еще на один год. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в понедельник в Брюсселе.

"9 июля Еврокомиссия приветствовала продление на 12 месяцев соглашения операторов, позволяющего <...> беженцам из Украины оставаться на связи через границы. Еврокомиссия способствовала заключению соглашения между 22 европейскими и семью украинскими операторами о продлении соглашения, которое было впервые подписано в апреле 2022 года, чтобы взаимно снизить тарифы для подключения трансграничных вызовов", - отмечается в нем.

Еврокомиссия призвала всех европейских операторов присоединиться к этому соглашению.