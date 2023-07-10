10 июля, 16:35

Евросоюз продлил на год бесплатный роуминг для украинцев

Еврокомиссия призвала всех европейских операторов присоединиться к этой инициативе

БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Евросоюз продлил действие бесплатного роуминга для украинцев еще на один год. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в понедельник в Брюсселе.

"9 июля Еврокомиссия приветствовала продление на 12 месяцев соглашения операторов, позволяющего <...> беженцам из Украины оставаться на связи через границы. Еврокомиссия способствовала заключению соглашения между 22 европейскими и семью украинскими операторами о продлении соглашения, которое было впервые подписано в апреле 2022 года, чтобы взаимно снизить тарифы для подключения трансграничных вызовов", - отмечается в нем.

Еврокомиссия призвала всех европейских операторов присоединиться к этому соглашению. 

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